جيل جديد من «معالجات الرسوميات» يرفع أداء الحاسبات 10 أضعاف

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

كشفت شركة «إنفيديا»، أكبر شركة عالمية عاملة في إنتاج وحدات المعالجة المستقلة، المخصصة لمعالجة الرسوميات داخل الحاسبات المعروفة باسم «جي بي يو»، عن جيل جديد من هذه المعالجات يعمل بـ54 مليار ترانزستور، ووضعية رياضية جديدة، وذاكرة وصول عشوائي الكترونية «رام» سعة 1.2 تيرابايت، الأمر الذي يجعله ينفذ ما يعادل خمسة ملايين مليار عملية حسابية في الثانية، ويرفع أداء الحاسبات 10 أضعاف. وقالت الشركة إن المعالج الجديد مخصص لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وليس تشغيل الألعاب كما هو معتاد، الأمر الذي اعتبره المراقبون تحولاً كبيراً في مسيرة هذه النوعية من المعالجات.

وجاء الكشف عن المعالج الجديد، خلال كلمة مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، جينسن هوانج، في مؤتمر «معالجات الرسوميات»، الذي نظمته الشركة الأسبوع الماضي عبر الإنترنت، وظهر فيه هوانج، وهو بمطبخ منزله، عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، ليقدم المعالجات الجديدة.

معالج «إيه 100»

وأطلقت «إنفيديا» على الجيل الجديد «إيه 100»، وقالت إنها قامت ببنائه وفق هيكلية معمارية جديدة، تحمل اسم «أمبير» مخصصة للحوسبة فائقة الأداء، وأنه حلّ محل المعالج «في 100»، الذي كان يعمل بمعمارية «فولتا» الحالية. ويحتوي المعالج الجديد على 54 مليار ترانزستور، وهو رقم يعادل 2.5 ضعف عدد الترانزستورات العاملة في معالجات رسوميات «في 100».

كما تم في المعالج الجديد تحسين أداء الجزء المعروف باسم «الموتر»، الذي يعدّ أمراً حيوياً للغاية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، فقد سمح هذا التعديل برفع عدد العمليات الحسابية التي تقاس بمعيار «حساب النقطة العائمة»، من 2.5 بيتا فلوب في معالجات «في 100»، إلى خمسة بيتا فلوب في المعالج الجديد. و(البيتا فلوب) هو مقياس، يقصد به قدرة الحاسب على تنفيذ (كوادرليون) عملية حسابية في الثانية. و(الكوادرليون) يعادل مليون مليار، أي واحد وعلى يمينها 15 صفراً، وبالتالي فإن الرقم الذي تحقق في هذا المعالج هو خمسة ملايين مليار عملية حسابية في الثانية.

وأضافت «إنفيديا» أن البينة المعمارية الجديدة «أمبير» للمعالج، أتاحت تشغيل «وضعية رياضية» جديدة أطلقت عليها «تي إف 32»، تحقق تسريعاً يصل إلى 10 أضعاف الوضعيات الرياضية الحالية بالمعالجات العاملة بالبنية المعمارية «فولتا» الحالية، وهذا أمر حيوي للغاية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. لأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة تقوم بتنفيذ وظيفتين، هما الاستدلال، والاستنتاج، وذلك من خلال عمليات تدريب سريعة وعميقة. والمعالجات الحالية كانت تستخدم شريحتين للقيام بكل وظيفة على حدة، لكن البنية المعمارية في المعالج الجديد، تنفذ الوظيفتين على شريحة واحدة، ما يجعل الجزء الخاص بالاستدلال يتم بصورة أبسط وأسرع، ويستهلك طاقة أقل.

ذاكرة عملاقة

وقامت «إنفيديا» بتحسين أداء الذاكرة بشكل كبير، حيث رفعت سعة الذاكرة المدمجة في القالب الأساسي لشريحة المعالج، وزودتها بما يصل إلى 40 غيغا بايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي من فئة «إتش بي إم 2» أو ذاكرة الوصول العشوائي عالية الأداء.

وأدت هذه الخطوة إلى رفع إجمالي سعة الذاكرة التي يعمل بها المعالج إلى 1.2 تيرابايت، وهي خطوة تماثل ما قامت به شركة «فوجيتسو» اليابانية، في شريحة معالجها الجديد «إية 64 إف إكس»، حيث وضعت شرائح ذاكرة الوصول العشوائي عالية الأداء، على القالب الرئيس لشريحة المعالج.

كما رفعت «إنفيديا» عرض النطاق الترددي الذي يتم من خلاله تبادل البيانات بين الذاكرة والمعالج إلى 1.6 تيرابايت في الثانية، وذلك من خلال الجيل الثالث من تقنية «إن في لينك»، للربط عالي السرعة، الذي طورته «إنفيديا» ليضاعف معدل الإشارات المتداولة عبر هذه التقنية من 25.78 غيغابايت في الثانية في الجيل الثاني الحالي، إلى 50 غيغابايت في الثانية في الجيل الثالث الجديد. كما خفضت الشركة عدد الممرات المطلوبة إلى النصف لتحقيق السرعة نفسها، وهذا بدوره يسمح لها بمضاعفة كمية الإنتاجية من خلال عدد الممرات نفسه.

ميزة جديدة

أضافت شركة «إنفيديا» ميزة جديدة للمعالج، تسمى «وحدات معالجة الرسوميات متعددة النماذج»، وتسمح هذه الميزة بتقسيم معالج «إيه 100» إلى ما يصل إلى سبعة معالجات رسوميات افتراضية، وكل منها يحصل على حصة خاصة به من قوة المحاور الداخلية للمعالج، وحصة من ذاكرة التخزين المؤقت، وحصة من وحدات التحكم في الذاكرة والوصول العشوائي، ما يجعله قادراً على تنفيذ سبع مهام على التوازي في وقت واحد، من دون أن تؤثر إحداها في الأخرى.