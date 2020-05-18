إيقاف تتبع شريحة U1 للمواقع في «آي فون 11»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

واجهت شركة «أبل» انتقادات عدة بعد أن كشف بعض المراقبين عن تتبع سلسلة هواتف «آي فون 11» لموقع المستخدم، حتى لو قام بتعطيل هذه الميزة.

وأكدت الشركة أن هذا الأمر يعود إلى وجود شريحةUltra Wideband (UWB)التي تستخدم تقنية النطاق العريض الفائق في التعرف على الأماكن، وتسمح لهواتف «آي فون 11» بإدراك الموقع الدقيق اعتماداً على أجهزة «أبل» القريبة المجهزة بشريحة U1.

ولأن تقنية النطاق العريض الفائق تخضع للمتطلبات التنظيمية الدولية التي تمنع تشغيلها في مناطق معينة، تستخدم الهواتف العاملة بنظم التشغيل «آي أو إس» خدمات الموقع لتحديد وقت دخول الهاتف إلى هذه المواقع المحظورة، ثم مساعدته على اتباع القواعد، ومنع استخدام هذه التقنية. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون 11»، فإنه يمكنك إيقاف عمل شريحة U1 chip باتباع الخطوات التالية: افتح تطبيق الإعدادات Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر للأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تبويب «الخصوصية» Privacy وانقر فوقه، ثم ابحث عن قسم «خدمات الموقع» Location Services وانتقل منه إلى خيار «خدمات النظام» System Servicesفي نهاية الشاشة، بعدها انقر فوق المؤشر المجاور لخيار الشبكات والشبكة اللاسلكية، لتظهر أمامك رسالة للتأكيد، انقر داخلها فوق خيار «الإيقاف» Turn Offلإيقاف ملمح تتبع الموقع.