إيقاف قيود التحرير في ملفات «وورد»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تقوم بعض تطبيقات مجموعة «أوفيس» المكتبية، وعلى رأسها برنامج «وورد» بتحويل الملفات بين الحين والآخر إلى وضع «القراءة فقط» Read-only Mode دون رضا المستخدم وذلك أثناء العمل على الملف. وهو أمر بسيط يمكن التغلب عليه، لكن الأمر قد يحير المستخدم حقاً عندما يصل إليه ملف تم إعداده بشكل يمنعه من التعديل به، رغم أنه يفترض به إدخال التعديلات عليه، فهنا يتوجب عليه فك قيود المنع بإدخال كلمة السر التي تسمح له بإجراء هذا التعديلات، فإذا كنت من مستخدمي «وورد» عبر نظام التشغيل «ويندوز 10» وعانيت من حدوث هذه المشكلة مع أحد ملفاتك، فاتبع ما يلي لحلها: افتح الملف الذي لا يمكنك إجراء التعديلات عليه، ثم انقر فوق قائمة «المراجعة» Review ضمن شريط القوائم في أعلى الشاشة، ومن ثم انتقل إلى قسم «الحماية» Protect في نهاية الجانب الأيمن من شريط القوائم الفرعية الذي ظهر أسفل القوائم الرئيسة أعلى الشاشة، وبعدها انقر فوق خيار «تقييد التحرير» Restrict Editing وبموجب ذلك ستظهر أمامك نافذة صغيرة، ثم انتقل إلى نهاية النافذة السابقة وانقر فوق خيار «إيقاف الحماية» Stop protection، وستظهر أمامك نافذة جديدة لإدخال «كلمة السر» Password، أدخل الكلمة التي حصلت عليها داخل الحقل الفارغ ثم انقر فوق زر «الموافقة» Ok في نهاية النافذة.