«دي جي آي» تطلق «درون» جديدة بكاميرا 48 ميغابيكسل

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «دي جي آي» الصينية عن إطلاق طائرة بدون طيار جديدة، تمتاز بمستشعر كاميرا أكبر، وفترة تشغيل أطول للبطارية، مع تحسين وحدة التحكم.

وأوضحت الشركة أن «الدرون» Mavic Air 2 الجديدة زودت بمستشعر كاميرا أكبر، مقارنة بالموديل السابق، حيث يعمل مستشعر الكاميرا الحالية بدقة 48 ميغابيكسل، مشيرة إلى أنه يتم التقاط الصور بدقة 12 ميغابيكسل بشكل قياسي، كما يمكن للمستخدم الاستفادة من دقة الوضوح الكاملة عن طريق تقنية Stitching. وأضافت «دي جي آي» أن «الدرون» الجديدة يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة (4K) وبسرعة 60 صورة في الثانية، إضافة إلى تسجيل مقاطع الفيديو (HDR-4K) بسرعة 30 صورة في الثانية مع إمكانية التقاط الصور البانورامية (HDR) ومقاطع الفيديو بفواصل زمنية وبدقة (8K). وذكرت أنها اعتمدت على تقنية الإرسال (OccuSync) الخاصة بها بدلاً من وظائف الـ«واي فاي»، لافتة إلى أن فترة تشغيل البطارية تمتد إلى 34 دقيقة من الطيران. وأشارت الشركة إلى أنها قامت بتطوير وحدة التحكم، من خلال تزويدها بحامل بدلاً من هوائيين بارزين.