«فيفالدي» يصل إلى أجهزة «أندرويد»

المصدر: أوسلو - د.ب.أ

أعلنت شركة «فيفالدي» عن إطلاق متصفحها كتطبيق للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المزودة بنظام «أندرويد»، وذلك بعد فترة اختبار امتدت أشهراً عدة.

وأوضحت الشركة النرويجية أن التطبيق يوفر للمستخدم، على غرار إصدار سطح المكتب، العديد من إعدادات الخصوصية ومانع التتبع. وأضافت أنه في الجزء العلوي من الشاشة يُظهر تطبيق «فيفالدي» الصفحات المفتوحة كعلامات تبويب، مثل إصدار سطح المكتب، فيما يمكن للمستخدم تعطيل إظهار علامات التبويب إذا كان يفضل الاستفادة من مساحة أكبر للشاشة.

وبينت أن مانع التتبع من «فيفالدي» يحصل على المعلومات الخاصة بحركة البيانات المفترض منعها من محرك البحث Duckduckgo، والذي يولي أهمية كبيرة للخصوصية وحماية البيانات.

يشار إلى أن «فيفالدي» تستخدم بيانات مانع التتبع للحواسيب المكتبية وأجهزة الـ«لاب توب» في الإصدار (3.0)، الذي ظهر مع إطلاق تطبيق «فيفالدي» لأجهزة «أندرويد».