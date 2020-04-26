إجراء تعديلات على صور الشاشة في Snip & Sketch

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أدخلت «مايكروسوفت» عدداً كبيراً من التغييرات على نظام التشغيل «ويندوز 10»، وأضافت أدوات جديدة لبعض التطبيقات، أو غيرت في طريقة استخدامها، ومن ذلك مثلاً تطبيق Screen Sketch الذي أطلقت عليه مايكروسوفت اسم «Snip & Sketch»، وهو تطبيق مميز في التقاط صور الشاشة، وإدخال التعديلات التي يرغب فيها المستخدم. فإذا كنت قد استخدمت التطبيق في التقاط صورة للشاشة كاملة أو لجزء منها، اتبع هذه الخطوات لإدخال ما تريده من تعديلات عليها: جهّز صورة الشاشة بالنقر فوق مجموعة مفاتيح Windows +Shift +S واختر الجزء المرغوب، ستظهر أمامك نافذة رمادية جديدة في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة لتعديل الصورة أو مشاركتها، انقر فوقها. وفي النافذة التالية ستلاحظ وجود لقطة الشاشة التي قمت باقتصاصها، وفي الأعلى شريط يضم مجموعة من الأيقونات. ثم انقر فوق أيقونة اليد في نهاية الجانب الأيسر من الشريط، لتقوم باستخدام الكتابة اليدوية عن طريق اللمس. وانقر فوق أيقونة القلم أحمر اللون لتختار القلم ذا السن الكروية Ballpoint Pen.

واختر القلم الرمادي لتستخدم تأثير القلم الرصاص Pencil في إدخال التعديلات، أو انقر فوق أيقونة القلم الأصفر لتظليل الجزء الذي تريده بلون مختلف، وانقر فوق المستطيل المائل لاستخدام الممحاة Eraser. ثم انقر فوق أيقونة المعين الذي يخترقه خط في أقصى يمين شريط الأدوات، لتقوم باقتصاص الصورة Image Crop.