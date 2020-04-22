التحكم في بثّ الموسيقى باستخدام «ساعة أبل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

لم تعد وظائف «ساعة أبل» مقتصرة على إظهار الوقت، ومراقبة الحالة الصحية لمستخدمها، ومتابعة إنجازاته الرياضية، بل تعدت ذلك لتؤدي الكثير من الوظائف التي تتصل بهواتف «آي فون»، ومن ثم لا يضطر المستخدم إلى إخراج هاتفه من مكانه، لاسيما إذا كان يمارس تمرينات اللياقة البدينة.

ومن الوظائف التي يمكن استخدام الساعة في أدائها، التحكم في تشغيل الموسيقى عبر الهاتف، فبمجرد اختيار المستخدم لقائمة تشغيل معينة أو ألبوم على الهاتف، فإنه يمكن استكمال عملية التحكم في بث الموسيقى من الساعة التي يرتديها، لذلك إذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل» يمكنك التحكم في البث الموسيقي المنطلق من هواتف «آي فون»، من خلال النقر فوق المؤشر الذي سيظهر في أعلى شاشة الساعة، عندما تشغل المحتوى الصوتي على جهاز «آي فون».

ستظهر أمامك فوق شاشة الساعة مجموعة من أدوات التحكم، وهنا انقر فوق الزر الأوسط لتشغيل أو إيقاف الموسيقى.

انقر فوق الزر الذي يحمل شكل «سهم» يشير إلى اليمين، أو السهم الذي يشير لليسار، للتقدم للأمام أو الرجوع للخلف في المحتوى الذي تستمع إليه، ثم انقر فوق زر: Airplay لترسل الأغنية إلى جهاز آخر متصل.

انقر فوق أيقونة القائمة الرئيسة التي تبدو في شكل ثلاثة خطوط مستقيمة، لإعادة التشغيل أو الانتقال إلى أغنية أخرى، ثم انقر فوق زر: «مزيد» More الذي يبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية لإزالة المحتوى، أو لتعلن إعجابك به، أو لرؤية ألبوم أو قائمة تشغيل.

وأخيراً، يمكن التحكم في الصوت من خلال زر التاج الرقمي.