«شاومي» تُطلق ساعة ذكية جديدة

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «شاومي» الصينية، عن إطلاق ساعتها الذكية Heylou Solar الجديدة.

وأوضحت الشركة أن الساعة الجديدة تمتاز بتصميم مستدير والعديد من الوظائف المتطورة، فيما تأتي بشاشة ملونة مستديرة قياس 1.28 بوصة، وتعمل بدقة الوضوح (240x 240 بيكسل).

وأضافت أن المستخدم يتمكن من قراءة محتويات الشاشة بسهولة تحت أشعة الشمس الساطعة، مشيرة إلى أنه يحيط بالشاشة إطار معدني.

وأفادت الشركة بأنه يمكن للساعة الجديدة تتبّع ما يبلغ مجموعه 12 نشاطاً مختلفاً، لكنها تفتقر إلى وظيفة النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS)، بينما توفر وظيفة قياس معدل نبضات القلب على مدار 24 ساعة، وتتبع الهواتف الذكية، مع دعم تشغيل الموسيقى وتنبيهات الطقس وإشعارات التطبيقات.