تفعيل النقر الثلاثي على الشاشة لتكبيرها في «أندرويد»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تتضمن نظم تشغيل الهواتف العديد من الميزات والطرق البسيطة التي يمكن للمستخدم من خلالها تعظيم الفوائد التي يحصل عليها من جهازه أو تسهيل أداء بعض المهام. ومن ذلك مثلاً إمكانية النقر ثلاث مرات فوق شاشة الجهاز لتكبير المحتوى الموجود بها مع الاستمرار في أداء الوظائف الأخرى عبر الشاشة. وهو ملمح يفيد من يعانون مشكلات في الإبصار أو هؤلاء الذين يرغبون في التحقق السريع من نص معين أو جزء من صورة، خصوصاً أن إيقاف عمل هذه الميزة لا يتطلب من المستخدم سوى النقر لثلاث مرات أيضاً فوق الشاشة. لكن الاستفادة من هذا الملمح تستدعي أن يقوم المستخدم بتفعيل الإعدادات الخاصة به، وذلك باتباع الخطوات التالية في أجهزة «أندرويد»: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر داخل نافذة الإعدادات حتى تصل إلى تبويب «تسهيل الوصول» Accessibility وانقر فوقه، ومن ثم انقر داخل النافذة الجديدة فوق قسم «تعزيز الرؤية»Visual Enhancements،

ومرّر داخل النافذة التالية حتى تصل إلى خيار Magnification وانقر فوقه، لتجد أمامك في النافذة الجديدة خيارين، انقر فوق الخيار الأول الخاص بالنقر فوق الشاشة لثلاث مرات لتفعيل ملمح التكبيرTriple Tab To Magnify ثم حرك المؤشر المجاور للخيار داخل النافذة التالية من اليسار إلى اليمين لتفعيله.