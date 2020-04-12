الوصول إلى ألعاب «غوغل» السرية

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تحاول شركة «غوغل» التخفيف عن مستخدميها عناء لحظات البحث الجادة عبر محركها البحثي الشهير، من خلال بعض الألعاب البسيطة التي يمكن للمستخدم تسلية نفسه بها بين الحين والآخر. وهي على بساطتها تجذب هؤلاء الذين يقضون لحظات قصيرة في التسلية انتظاراً لإتمام مهمة معينة على الحاسب. ومن أشهر هذه الألعاب لعبة الثعبان Snake التي يعرفها كثيرون، لكن هناك مجموعة أخرى من الألعاب والأدوات التي يمكن استخدامها لهذا الغرض والوصول إليها عبر أكثر من طريقة. ويمكنك الوصول إلى هذه الألعاب عبر بوابة لعبة الثعبان باتباع الخطوات الآتية: افتح محرك «غوغل» البحثي ثم دوّن داخل حقل البحث كلمة الثعبان Snake وانقر زر الإدخال Enter. وستظهر أمامك نافذة نتائج البحث وستلاحظ في أعلاها نافذة خاصة بممارسة لعبة الثعبان.

ثم انقر تحت رأس النافذة المنسدلة التي تبدو في شكل رأس سهم يشير للأسفل تحت زر: العب Play. وستظهر أمامك مجموعة من الألعاب التي يوفرها «غوغل» لمستخدميه، انقر فوق ما ترغبه منها وابدأ ممارسة اللعب. ويمكنك النقر فوق رأس السهم الذي يشير جهة اليمين ضمن شريط الألعاب لمشاهدة المزيد منها.

ويمكنك أيضاً النقر فوق قائمة Tools لتستعرض مجموعة أخرى من الأدوات كالحاسبة ورمي العملة وما شابه.