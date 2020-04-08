«آيسر» تطرح حاسباً محمولاً مخصصاً للألعاب

المصدر: دبي -الامارات اليوم

كشفت شركة «آيسر» التايوانية عن الموديل الجديد من جهاز الحاسب المحمول (Predator Triton 500)، الذي يخاطب عشاق الألعاب. وأفادت الشركة بأن «اللاب توب» الجديد يصنف من المتوسط الفئة، ويأتي بمعالجات «إنتل» من سلسلة (Comet Lake-H)، مشيرة إلى أنه يمكن للعملاء الاختيار بين بطاقة الرسوميات «نفيديا GeForce RTX 2080 Super Max-Q» و«GeForce RTX 2070 Super Max-Q»، التي تمتاز بزيادة معتدلة في الأداء. وأوضحت «آيسر» أن فترة تشغيل بطارية الجهاز الجديد تمتد إلى 7.5 ساعات، فيما يبلغ وزنه 2.1 كيلوغرام، ويصل سُمكه إلى 17.9 ملليمتراً.