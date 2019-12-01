«ساتيشي» تطلق لوحة مفاتيح لاسلكية لحواسيب «ماك»

المصدر: سان دييغو - د.ب.أ

أطلقت شركة «ساتيشي» الأميركية لوحة مفاتيح لاسلكية جديدة، مخصصة للحواسيب العاملة بنظام التشغيل «ماك» من شركة «أبل».

وأوضحت «ساتيشي» أن لوحة المفاتيح (Compact Backlit Bluetooth)، التي تأتي بسعر يبلغ نحو 80 دولاراً (نحو 294 درهماً)، تعتمد على تقنية «بلوتوث 5.0»، مشيرة إلى أنه تم تزويد اللوحة الجديدة ببطارية تصل مدة تشغيلها إلى 600 ساعة، فضلاً عن إمكانية التوصيل بثلاثة أجهزة في الوقت نفسه. وأضافت الشركة الأميركية أن لوحة المفاتيح الجديدة مزودة بإضاءة تتناسب مع درجة الإضاءة المحيطة بـ10 مستويات مختلفة.

وأشارت إلى أن اللوحة الجديدة تأتي بتصميم (QWERTY)، وتتوافق مع معيار حواسيب «ماك»، مبينة أنه يتم شحنها عبر منفذ (USB-C).