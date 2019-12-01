الكشف عن سماعة «بلوتوث» للاستخدامات الشاقة

المصدر: فيلنيوس - د.ب.أ

كشفت شركة ليتوانية عاملة بمجال التقنية عن إطلاق سماعة «بلوتوث» جديدة، مخصصة للاستخدامات الشاقة، مشيرة إلى أن سعر السماعة يبلغ 60 يورو (نحو 252 درهماً).

وأفادت شركة Acme بأن السماعة (PS407) الجديدة مقاومة للماء، وفقاً لفئة الحماية (IPX7)، وهي مزودة ببطارية سعة 2500 مللي أمبير/‏‏ ساعة، حيث تصل مدة تشغيلها إلى أكثر من 25 ساعة.

وبينت الشركة الليتوانية أن السماعة اللاسلكية الجديدة، تأتي بأبعاد: (190 × 80 × 80 ملم)، في حين يبلغ وزنها 524 غراماً.

ولفتت إلى أنه يمكن للسماعة الاقتران بالهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي، عبر تقنية «بلوتوث»، أو وصلة 3.5 ملليمترات.