المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تحويل النصوص إلى صوت في «آي فون»

يستطيع المستخدم الاستعانة بتقنية تحويل النص إلى صوت Text to Speech، التي توفرها هواتف «آي فون» لمستخدميها ولا يحتاجون معها إلى أية تطبيقات خارجية. كما يمكن من خلالها الاستماع إلى قراءة نص بلغة أجنبية ليتعرف المستخدم على طريقة النطق الصحيحة، فإذا أردت الاستفادة من هذا الملمح، اتبع الخطوات الآتية:

■انقر فوق تطبيق الإعدادات settings لفتحه، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي.

■انقر فوق تبويب الإعدادات العامة general، ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم تسهيل الوصول Accessibility.

■انقر داخل النافذة التالية فوق خيار الحديث Speech.

■حرك المؤشر المجاور لخيار اختيار التحدث Speak Selection من اليسار إلى اليمين، وبذلك سيظهر أمامك زر التحدث عندما تقوم بتحديد نص معين.

■يمكنك أيضاً نقل المؤشر المجاور لخيار تظليل النص Highlight Content من اليسار إلى اليمين، لتظليل المحتوى عند قراءته.