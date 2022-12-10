سبب الاحتفال الأكثر استفزازاً في تاريخ ميسي.. نجم الأرجنتين يسخر من فان غال (صور وفيديو)

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي انتقادات حادة لمدرب منتخب هولندا لويس فان غال عقب فوز الأرجنتين على هولندا بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس العالم 2022.



واحتفل نجم "التانغو" على غير المعتاد منه بأكثر طريقة مستفزة في تاريخه بعدما أحرز الهدف الثاني لمصلحة الأرجنتين وتوجه نحو مقاعد بدلاء هولندا وأشار بإشارة استفزازية للمدرب الهولندي واللاعبين البدلاء.



وهاجم ميسي فور انتهاء المباراة، هاجم الحكم الإسباني ماتيو لاهوز، واشتبك لفظيا مع المهاجم الهولندي فوت فيغورست.



في المقابل وجه ميسي نيرانه صوب مدرب منتخب هولندا أيضا، قائلا "إنه يسوق لنفسه بأنه يلعب كرة قدم جيدة، لكنه كان يعتمد فقط على الكرات الطولية".

وتداولت بعض وسائل الإعلام صورة لميسي وهو يحتفل أمام دكة بدلاء هولندا، وبالتحديد أمام فان جال، لمحاولة استفزازه.