100 ألف مشجع سافروا على «فلاي دبي» إلى مونديال قطر

كشفت «فلاي دبي» عن أنها مكّنت أكثر من 100 ألف من مشجعي كرة القدم من السفر بسهولة، وحضور كأس العالم «قطر 2022»، إذ شغّلت الشركة 900 رحلة بين مطار آل مكتوم ومطار الدوحة الدولي منذ 21 نوفمبر، وكان معظم هذه الرحلات يعمل بكامل طاقته في فترات ذروة السفر خلال اليوم الواحد، وتستمر رحلات يوم المباراة حتى 19 ديسمبر 2022.

وشغّلت «فلاي دبي» ما يصل إلى 30 رحلة مكوكية يومية في يوم المباريات، ما يوفر للركاب تجربة سفر سلسة وممتعة، كجزء من شراكتها مع الخطوط الجوية القطرية، لتسهيل تدفق مشجعي كرة القدم من المنطقة إلى الدوحة طوال مدة كأس العالم.

وخصصت الناقلة سبع طائرات من طراز «بوينغ 737» تابعة للشركة، تتمركز في مطار آل مكتوم لتشغيل رحلات يوم المباراة، وفي فترات ذروة السفر خلال النهار تغادر طائرة كل 30 دقيقة، وخلال بقية اليوم تقلع طائرة في المتوسط كل 50 دقيقة، وقد أتاح ذلك للعملاء خيارات كثيرة للسفر إلى الدوحة، لتشجيع فرقهم المفضلة والعودة إلى دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «شهدنا أسبوعين مثيرين للغاية لكل من شارك في هذه الرحلات، سواء كانوا من مشجعي كرة القدم أم لا.. إن الأجواء الاحتفالية في مطار آل مكتوم، وفرحة المعجبين، وسهولة انطلاق رحلاتهم من دبي إلى الدوحة، هي دليل على مدى تكاتف الجميع لجعل ذلك حقيقة واقعة. وأتوجه بالشكر إلى مطارات دبي ودناتا وشرطة دبي والإقامة في دبي والسلطات وشركائنا الخطوط الجوية القطرية على كل الدعم الذي قدموه».

وأضاف الغيث «أتمتة العديد من العمليات المطلوبة للسفر، بما في ذلك الموافقات على بطاقة (هيا)، تعني أن الركاب الذين أكملوا متطلبات السفر الخاصة بهم عبر الإنترنت يمكنهم المرور عبر المطار في غضون 10 إلى 12 دقيقة»، موضحاً أن «هذا يشمل الرحلة من مواقف السيارات إلى بوابات الصعود، وهو أمر مميز حقاً».

وأكمل «أكثر من 70% من المسافرين على رحلات يوم المباراة قاموا بإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت، وتلقوا بطاقات صعودهم عبر الإنترنت قبل الوصول إلى مطار آل مكتوم، ما يعني توجههم مباشرة إلى كاونترات الجوازات في وقت قياسي لبدء رحلاتهم».

وتستعد «فلاي دبي» لعطلة نهاية أسبوع مزدحمة أخرى، حيث من المتوقع أن يسافر أكثر من 25 ألف مشجع على رحلات «فلاي دبي» لمشاهدة مباريات الدور ربع النهائي في الدوحة، كما ستضيف «فلاي دبي» مزيداً من السعة لتلبية الطلب على السفر خلال مباريات الدور نصف النهائي، والمباراة النهائية في البطولة، وهي مباريات ستقام في 13 و14 و17 و18 ديسمبر على التوالي.

ومن المقرر أن تغادر آخر رحلة من رحلات يوم المباراة، وهي الرحلة رقم FZ 5274، من مطار الدوحة إلى مطار آل مكتوم في الساعة 12:40 في الـ19 من ديسمبر.

900

رحلة شغّلتها الناقلة بين مطاري آل مكتوم والدوحة الدوليين في الفترة ما بين 21 نوفمبر و7 ديسمبر الجاري.

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