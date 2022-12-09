بيليه يوجه رسالة غير متوقعة إلى مبابي بعدما حطم رقم "أسطورة البرازيل"

أبدى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الموجود في المستشفى منذ الأسبوع الماضي، امتنانه للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي على دعمه، وهنأه على رقمه القياسي الذي سجله في مونديال 2022 في قطر.



وأكد بيليه (82 عاماً) على الشبكات الاجتماعية "مبابي. أنا سعيد برؤيتك تحطم رقماً آخر من أرقامي في كأس العالم هذه يا صديقي"، وذلك رداً على رسالة نشرها مهاجم باريس سان جيرمان تمنى فيها الشفاء العاجل للأسطورة البرازيلي.



وكان بيليه، بطل العالم مع البرازيل ثلاث مرات، دخل أحد مستشفيات ساو باولو في 29 نوفمبر الماضي حيث يخضع لعلاج من عدوى رئوية، بحسب آخر تقرير طبي.



وكان أطباء بيليه أعلنوا في البداية أنه دخل المستشفى لتقييم تغيير في العلاج الكيماوي الذي يتلقاه منذ أن خضع لعملية لاستئصال ورم في القولون في سبتمبر 2021، وبعد أيام أعلنوا أنه يعاني من عدوى تنفسية أيضاً تعرض لها بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل ما يقرب من شهر.



يذكر أن مبابي، بطل العالم مع فرنسا في مونديال 2018 في روسيا، صرح في عدة مناسبات أنه من أشد المعجبين ببيليه.



وفي قطر 2022، سجل مبابي خمسة أهداف ليرفع رصيد أهدافه في بطولات كأس العالم إلى تسعة ويصبح أصغر لاعب يسجل أكبر عدد من الأهداف في هذه البطولة قبل إتمامه 24 عاماً، متجاوزاً رقم بيليه القياسي والذي كان يبلغ سبعة أهداف.