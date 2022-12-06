مبابي يدعم صديقه في مقر منتخب المغرب قبل مواجهة إسبانيا (فيديو)

زار نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي مقر بعثة المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، وذلك في يوم الراحة الذي حصل عليه مع زملائه في منتخب "الديوك" عقب الفوز على بولندا بنتيجة (3-1) في الدور ثمن النهائي من البطولة.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر النجم الفرنسي في الفندق الذي يقيم فيه المنتخب المغربي، بهدف زيارة صديقه وزميله في نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، في زيارة حرص خلالها اللاعبان على التقاط صور تذكارية مع مجموعة من المعجبين.



وذكرت تقارير صحافية مغربية، أن زيارة نجم الكرة الفرنسي، لن تقف عن رؤية أشرف حكيمي فحسب، بل في التقاء مجموعة من نجوم المنتخب المغربي، وتحفيزهم لتقديم الأفضل قبل الموعد الحاسم أمام إسبانيا.



ويذكر أن مبابي وحكيمي ارتبطا بعلاقة صداقة قوية، منذ انضمام اللاعب المغربي إلى فريق العاصمة الفرنسية صيف 2021، في صداقة ظهرت عبر احتفالاتهم المشتركة على المستطيل الأخضر، وفي مشاركة الكثير من نشاطاتهم خارج المعلب عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.