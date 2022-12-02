فوز اليابان على إسبانيا ينعش بورصة طوكيو

كان لفوز منتخب اليابان على نظيره الإسباني، والذي ضمن له التأهل إلى دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر كمتصدر للمجموعة، تأثير إيجابي على أسهم الشركات المرتبطة بكرة القدم اليابانية في بورصة طوكيو.



وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة طوكيو، نيكاي، بنسبة 1.59% اليوم الجمعة، ومع ذلك، فإن الإحباط العام للمستثمرين لم يؤثر على الأسهم المتعلقة بـ"الساموراي الأزرق".



وأغلقت شركة الإعلانات الرقمية (CyberAgent)، التي تبث جميع مباريات كأس العالم على منصتها (Abema)، اليوم بارتفاع وصل إلى 3.95%.



وتأتي هذه الزيادة بعد الإعلان عن استخدام ما يقرب من 30 مليون شخص للمنصة حتى 27 نوفمب، عندما لعبت اليابان أول مباراتين لها في المونديال.

كما ارتفعت أسهم شركة ميزونو (Mizuno) المتخصصة في الملابس والأحذية الرياضية، إحدى رعاة الفريق، بنسبة 0.98%.



وارتفعت أسهم سلسلة (Hub bar)، التي تبث المباريات على الهواء مباشرة، اليوم بنسبة 7.62%، بينما ارتفعت الأسبوع الماضي بأكثر من 25% خلال يومين، بعد فوز اليابان على ألمانيا.



ويأتي الانتصار على إسبانيا بعد هزيمة اليابان أمام كوستاريكا في المباراة السابقة، وكان بمثابة المفاجأة التي فاقت فوز الروبوت الياباني على الماكينات الألمانية في مباراته الافتتاحية.



وتأهل المنتخب الياباني، الذي فاز على منتخب "لاروخا" بنتيجة 2-1، لدور الـ16 ليواجه منتخب كرواتيا، وصيف المجموعة السادسة.