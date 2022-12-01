سالم الدوسري يطرد مارتينو من تدريب المكسيك

أعلن الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو انتهاء مشواره مع منتخب المكسيك بمفعول فوري، رغم فوزه الأربعاء على السعودية 2-1 في نهاية دور المجموعات لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.



وأسهم الهدف الذي أحرزه سالم الدوسري في الدقائق الأخيرة من لقاء الفريقين في خروج المكسيك من دور المجموعات بفارق هدف عن بولندا، ليخفق المنتخب المكسيكي في بلوغ الدور ثمن النهائي لأول مرة منذ 1990.



قال مارتينو "أنا المسؤول الرئيس عن الاحباط والخيبة. هذا مصدر حزن لكني اتحمّل كل مسؤولية هذا الفشل. ينتهي عقدي مع الصافرة النهائية، ولا يمكن فعل أي شيء آخر".



وكان مارتينو (60 عاماً) قد استلم مهامه على رأس المنتخب المكسيك في عام 2019، علماً انه قد أشرف على برشلونة الإسباني في موسم 2014 ولم يحقق فيه أي نجاح يذكر.