بائع زهور يقود منتخب بلاده لنهائي كأس العالم

تحفل ذاكرة كأس العالم بالعديد من القصص الملهمة التي تروي كفاح اللاعبين خارج المستطيل الأخضر، من ضمنها قصة لاعب الوسط الهولندي ديك نانينغا، التي سردها الكاتب الأرجنتيني لوثيانو بيرنيكي، في كتابه «أغرب الحكايات في تاريخ المونديال»، وتحدثت عن نانينغا بائع الزهور الذي رفض الانضمام إلى منتخب بلاده للمشاركة في مونديال الأرجنتين 1978، لرفضه ترك متجره وحيداً، واتهامه من قبل وسائل الإعلام بالتخاذل، قبل أن يلتحق في نهاية المطاف، ويقود منتخب «الطواحين» لبلوغ نهائي المونديال.

ويعود سبب رفض نانينغا الذي لعب في صفوف رودا الهولندي، الالتحاق في فترة الإعداد، بذريعة عدم ترك متجره في العاصمة الهولندية أمستردام، مع اقتراب «عيد الأم». وبعد الاتهام له بالتخاذل قرر الانضمام إلى منتخب بلاده، وسافر إلى الأرجنتين. وقدم خلال تلك البطولة أداءً جيداً، وأسهم في بلوغ «الطواحين» المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي. وسجل هدفاً في النهائي أمام الأرجنتين، لكنه لم يكن كافياً لتتويج منتخب بلاده الذي خسر 3-1.

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