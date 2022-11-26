الجولة الأولى.. 4 منتخبات تسجل 20 هدفاً وظهور قياسي للبطاقة الصفراء

أظهرت إحصاءات الجولة الأولى من الدور الأول لنهائيات كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022)، أن المنتخبات الأوروبية كانت الأكثر تسجيلاً للأهداف، إذ سجلت أربعة منتخبات 20 هدفاً وهو ما يعادل تقريباً نصف جميع الأهداف المحرزة خلال المباريات التي جرت في الدور الأول والتي بلغت 41 هدفاً، وكان المنتخب الإسباني صاحب الأكثر حصيلة تهديفية برصيد سبعة أهداف، يليه إنجلترا ستة أهداف، فرنسا أربعة أهداف، والبرتغال ثلاثة أهداف، فيما أشهر حكام المباريات 54 بطاقة صفراء كان للمنتخب السعودي النصيب الأكبر بواقع ست بطاقات، في حين احتجبت البطاقات الحمراء عن الظهور.

وكانت مباراة إنجترا أمام إيران الأكثر أهدافاً إذ انتهت بفوز الأسود الثلاثة بنتيجة 6-2، في حين جاءت مباراة إسبانيا أمام كوستاريكا في المرتبة الثانية برصيد سبعة أهداف سجلها «الماتادور» لوحده كأكبر انتصار للمنتخب الإسباني في تاريخ مشاركاته في المونديال الذي توج بلقبه في عام 2010 على حساب هولندا.

وعلى مدار المباريات الـ16 التي أقيمت في الدور الأول فإن معدل تسجيل الأهداف كان مرتفعاً بمعدل 2.5 في كل مباراة، بواقع 15 في الشوط الأول و26 في الثاني، واحتسب قضاة الملاعب تسع ضربات جزاء سٌجلت سبع منها، في حين أضاع لاعب كندا ألفونسو ديفيز أمام بلجيكا وأهدر البولندي روبرت ليفاندوفيسكي أمام المكسيك.

وعلى صعيد الأرقام الفردية فقد تصدر نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو المشهد بهدفه في شباك غانا، ليصبح بذلك أول لاعب في تاريخ المونديال ينجح في التسجيل في خمس نسخ متتالية في أعوام 2006، 2010، 2014، 2018، 2022.

الأكثر صناعة للأهداف

هاري كين (إنجلترا): هدفان.

برونو فرنانديس (البرتغال): هدفان.

الحراس الأكثر تصديا:

شويتشي غوندا (اليابان) 8 تصديات

فانيا سافيتش (صربيا) 6 تصديات

يان سومر (سويسرا) 5 تصديات

الأقوى هجوماً

إسبانيا 7 أهداف.

إنجلترا 6 أهداف (أو أكثر)

فرنسا 4 أهداف.

البرتغال 3 أهداف.

الأضعف دفاعاً

كوستاريكا 7 أهداف.

إيران 6 أهداف.

أستراليا 4 أهداف.

غانا 3 أهداف.

الأكثر تسديداً

ألمانيا 26.

فرنسا 23.

البرازيل 22.

كندا 22.

الهدافون

إينير فالنسيا (الإكوادور): 3

أهداف

.بوكايوك ساكا (إنجلترا): هدفان.

أوليفيه جيرو (فرنسا): هدفان.

ريتشارليسون (البرازيل): هدفان.

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بطاقة صفراء، والسعودية الأكثر نيلاً للإنذارات برصيد 6 بطاقات، وغابت البطاقة الحمراء.

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