سائحون في دبي.. استمتاع بـ «التسوق» و«المونديال»

سجلت مراكز تسوق في دبي إقبالاً متزايداً لسائحين قدموا من الخارج، لقضاء الإجازة والاستمتاع بالمعالم السياحية والتسوق في «دانة الدنيا»، إلى جانب متابعتهم لمباريات كأس العالم التي تقام حالياً في قطر، وتعرض على شاشات كبرى وفي مناطق مخصصة للمشجعين في مختلف مراكز التسوق بدبي، والمناطق السياحية.

وقال عدد من السائحين لـ«الإمارات اليوم» إن: «السمعة العالمية لدبي، ومراكز التسوق فيها التي تعد بين الأبرز والأكبر عالمياً، كانت وراء القدوم إليها من مناطق مختلفة في أوروبا، والتمتع بشتائها الدافئ»، مشددين على أنهم «استغلوا أيضاً تزامن ذلك مع إقامة حدث عالمي يمثل قمة المتعة الكروية التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة مرة كل أربع سنوات، بما يضمن التسوق في دبي جنباً إلى جنب مع متابعة مباريات كأس العالم 2022، من خلال ساحات مخصصة للجمهور وشاشات عرض ضخمة عالية الجودة، ومناطق آمنة للعب الأطفال بما يجعلها مثالية للعائلات».

وقالوا إن: «قرب الموقع الجغرافي لدبي من مقر كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة، يجعل منها خياراً مثالياً للتمتع بأجواء التسوق والمباريات معاً، بالإضافة إلى إمكانية الذهاب والعودة إلى الدوحة لحضور المباريات على أرض الواقع، عبر شبكة واسعة من الناقلات الوطنية».

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