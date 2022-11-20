روني: لن أندهش إذا تأهلت المنتخبات العربية الأربعة

شدد نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق ومدرب نادي دي سي يونايتد الأميركي الحالي، واين روني، على أن «الكرة العربية بشكل عام قفزت قفزة هائلة في السنوات الأخيرة، والدليل على ذلك العدد الكبير من النجوم العرب المتواجدين في الدوريات الأوروبية الكبرى».

وأضاف روني لـ«الإمارات اليوم»: «أصبح من هؤلاء اللاعبين العرب نجوم كبار ينافسون بقوة أبرز الأسماء على الساحة من بينهم محمد صلاح، ورياض محرز، وأشرف حكيمي، والقائمة طويلة، وخروج هذه الأسماء من الدوريات العربية يؤكد أن هناك تطورات كبيرة حدثت في المنطقة العربية في السنوات الماضية».

وأضاف: «اليوم تتواجد أربعة منتخبات عربية في المونديال الذي يقام في دولة عربية، ومن بين المشاركين منتخبات لها باع طويل في المشاركة المونديالية مثل السعودية والمغرب وتونس، فهذه ليست المرة الأولى أو الثانية التي تشارك فيها في المونديال، وبالتالي اكتسبت خبرات كبيرة من المشاركة السابقة».

وأضاف روني: «حتى قطر التي تشارك في كأس العالم للمرة الأولى تملك حظوظاً كبيرة في النسخة الحالية من المونديال، لأنهم سيتمتعون بأهم ميزة في البطولة وهو الجمهور، إضافة إلى أنهم عملوا على تجهيز منتخبهم منذ سنوات طويلة، ولن يكون أمراً مُدهشاً بالنسبة لي إذا تأهلت المنتخبات العربية الأربعة للدور الثاني، لأنها تملك مقومات تحقيق ذلك حتى وإن كانت قد وقعت في مجموعات صعبة».