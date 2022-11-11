المخضرمان سواريس وكافاني يقودان منتخب الأوروغواي

استدعى مدرب منتخب الأوروغواي دييغو ألونسو المهاجمين المخضرمين لويس سواريس وإدينسون كانافي (35 عاماً لكل منهما)، في رابع مشاركة لهما في نهائيات كأس العالم، لقيادة تشكيلة شابة ومواهب واعدة أمثال فيديريكو فالفيردي وداروين نونييس في مونديال قطر 2022. وإلى جانب سواريس الهداف التاريخي للمنتخب مع 68 هدفاً، ووصيفه كافاني (58 هدفاً)، تعج التشكيلة بلاعبين يتمتعون بخبرة كبيرة في الملاعب مع المدافعَين دييغو غودين (36 عاماً) ومارتين كاسيريس (35) والحارس فرناندو موسليرا (36)، علماً أن هذا الثلاثي سيخوض بدوره نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته منذ مونديال جنوب إفريقيا 2010 حيث احتلت الاوروغواي المركز الرابع.

وتبرز المواهب الشابة، إلى جانب المخضرمين الذين قادوا الاوروغواي إلى لقب مسابقة كوبا أميركا 2011، مع مهاجم ليفربول الإنكليزي نونييس ولاعبي الوسط فالفيردي (ريال مدريد الاسباني) رودريغو بنتانكور (توتنهام الإنكليزي) وفاكوندو بيليستري (مانشستر يونايتد الإنكليزي). وادرج ألونسو (47 عاماً) ضمن القائمة النهائية من 26 لاعباً مدافع برشلونة الإسباني رونالد أراوخو برغم خضوعه لجراحة في عضلة فخذه والذي سيصل إلى نهائيات كأس العالم من دون الحصول على الضوء الاخضر من أطباء النادي للعودة مجدداً إلى الملاعب.

وستتتم مراقبة حالة أراوخو عقب اتفاق بين الاتحاد الاوروغوياني للعبة وبرشلونة من قبل أحد أعضاء الفريق الطبي لمتصدر الدوري الإسباني والذي سيكون حاضراً في مقر تمارين منتخب "لا سيليستي" في الدوحة لحين اصدار الشهادة الطبية التي تسمح للمدافع باللعب. عُيّن ألونسو مدرباً في 14 ديسمبر 2021 في "مهمة إنقاذ" بدلاً من الخبير أوسكار تاباريس المقال بعد فترة ناجحة لمدة 15 عاماً على رأس المنتخب. وقاد المدرب الأوروغوياني منذ بداياته في 27 يناير منتخب بلاده إلى 7 انتصارات مقابل تعادل وخسارة. وتلعب الأوروغواي بطلة 1930 و1950 ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب كوريا الجنوبية والبرتغال وغانا.

التشكيلة:

حراسة المرمى: سيرخيو روتشيت (ناسيونال)، فرناندو موسليرا (غلطة سراي التركي)، سانتياغو سوسا (إنديبندينتي الأرجنتيني)

الدفاع: خوسيه لويس رودريغيس (ناسيونال)، غييرمو فاريلا (فلامنغو البرازيلي)، رونالد أراوخو (برشلونة الإسباني)، خوسيه ماريا خيمينيس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، سيباستيان كواتيس (سبورتينغ البرتغالي)، دييغو غودين (فيليس سارسفيلد الأرجنتيني)، مارتين كاسيريس (لوس أنجليس غالاكسي الأميركي)، ماتياس فينيا (روما الإيطالي)، ماتياس أوليفيرا (نابولي الإيطالي)

الوسط: ماتياس فيسينو (لاتسيو الإيطالي)، رودريغو بنتانكور (توتنهام الإنكليزي)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني)، لوكاس توريرا (غلطة سراي التركي)، مانويل أوغارتي (سبورتينغ البرتغالي)، نيكولاس دي لا كروس (ريفربلايت الأرجنتيني)، جورجان دي أراسكاييتا (فلامنغو البرازيلي)، أغوستين كانوبيو (أتلتيكو باراناينسي البرازيلي)، فاكوندو توريس (أورلاندو سيتي الأميركي)

الهجوم: لويس سواريس (ناسيونال)، إدينسون كافاني (فالنسيا الإسباني)، داروين نونييس (ليفربول الإنكليزي)، ماكسيميليانو غوميس (طرابزون سوبر التركي)