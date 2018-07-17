«فاران» رابع لاعب في ريال مدريد يجمع بين لقب الأبطال والمونديال

المصدر: سيد مصطفى-دبي

بات اللاعب الفرنسي، رافائيل فاران، رابع لاعب في تاريخ نادي ريال مدريد يجمع بين دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، والعاشر على مستوى العالم الذي يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز.

وشهد نهائي كأس العالم وجود ثلاثة لاعبين ضمن صفوف منتخبي فرنسا وكرواتيا، مرشحين لتحقيق إنجاز فريد يثري سيرتهم الذاتية من خلال الجمع بين لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم في العام نفسه.

وكان لاعبا وسط منتخب كرواتيا، لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش، ومدافع منتخب فرنسا رافائيل فاران، قد توجوا مع نادي ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب على نادي ليفربول الإنجليزي في النهائي القاري.

ويعد الفرنسي، كريستيان كاريمبو، أول لاعب في تاريخ النادي الملكي يجمع بين دوري الأبطال مع ريال مدريد وكأس العالم مع فرنسا عام 1998، وكرر البرازيلي روبيرتو كارلوس الإنجاز نفسه عام 2002، عندما توج باللقب القاري مع نادي ريال مدريد وكأس العالم مع منتخب بلاده، وسطر الألماني سامي خضيرة الإنجاز نفسه عام 2014.

ويعد نادي بايرن ميونيخ الألماني أول نادٍ ينجح لاعبوه في الجمع بين لقب دوري الأبطال وكأس العالم، وكان ذلك في عام 1974، حينما تُوج ستة من لاعبيه، وهم فرانز بكنباور، وسيب ماير، وأولي هونيس، وبول برايتنر، وهانس شوارزنبيك، وجيرد مولر، باللقبين معاً.