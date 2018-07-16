بالصور.. ماكرون يستقبل لاعبي منتخب فرنسا وأسرهم في الإليزيه

المصدر: باريس – أ ف ب

احتفل منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بإحراز اللقب أمام مئات الالاف من مشجعيه اليوم في جادة الشانزيليزيه في باريس، ثم استقبله الرئيس مانويل ماكرون في الاليزيه، بحضور أسرهم وصديقاتهم.

واحتشد مئات الالاف قبل ساعات في "أجمل جادة في العالم"، للترحيب بأبطال العالم، الذين استقلوا حافلة مكشوفة وشقوا طريقهم بين الحشود.

وحطت الطائرة التي تقل المنتخب الفرنسي في المطار الرئيسي قرب باريس، وكان قائد المنتخب الحارس هوغو لوريس، وإلى جانبه المدرب ديدييه ديشان، أول الخارجين من الطائرة، حيث قام برفع الكأس الذهبية الشهيرة قبل ان يتجه الى السلالم ثم الى سجادة حمراء.

وتوجت فرنسا أمس بطلة لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية في موسكو.

وكان منتخب "الديوك" توج للمرة الاولى على ارضه عام 1998 حين تغلب في النهائي على البرازيل بثلاثية نظيفة.

وسينال لاعبو المنتخب الفرنسي وسام الشرف بسبب "الخدمات الاستثنائية" التي قدموها للبلاد، كما حصل مع لاعبي المنتخب الفرنسي عقب تتويجه بكأس العالم للمرة الاولى عام 1998.

لكن قصر أكد الاليزيه أن تسليم هذه الاوسمة سيحصل بعد أشهر عدة.

واستقبل ماكرون وزوجته بريجيت لاحقا بعثة المنتخب في قصر الاليزيه، حيث دعي نحو 3000 شخص لحضور الحفل في حدائق المقر الرئاسي، منهم العديد من الشباب من أندية كرة القدم في العالم، ومنها بوندي حيث بدأ نجم المنتخب الحالي كيليان مبابي.

وعاد اللاعبون إلى بلادهم حاملين الكأس الذهبية التي يبلغ وزنها 6,175 كلغ، منها 4,9 كلغ من الذهب الخالص، في مشاهد تعيد التذكير باحتفالات زين الدين زيدان وزملائه بالكأس نفسها ذات يوليو 1998.