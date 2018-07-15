"فيفا" يكشف الترتيب النهائي لمنتخبات مونديال روسيا وأول العرب في المركز 24

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأحد، عن مراكز المنتخبات التي شاركت في بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا

وجاء الإعلان عن مراكز المنتخبات التي شاركت في العرس العالمي بعد فوز فرنسا على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين في المباراة النهائية.

وبخلاف المراكز الأربعة الأولى التي باتت واضحة ملامحها، باحتلال فرنسا القمة، تليها كرواتيا، فبلجيكا، وإنجلترا، جاءت ترتيب المنتخبات العربية المشاركة في المونديال على النحو التالي، حيث احتل المنتخب التونسي في المركز الرابع والعشرين، فيما جاء المنتخب السعودي في المركز الـ26 تلتها المغرب مباشرة في الترتيب، بينما جاءت مصر في المركز الحادي والثلاثين وقبل الأخير.

وفيما يلي ترتيب المنتخبات التي شاركت في المونديال:

1ـ فرنسا

2ـ كرواتيا

3ـ بلجيكا

4ـ إنجلترا

5ـ أوروغواي

6ـ البرازيل

7ـ السويد

8ـ روسيا

9-كولومبيا

10-إسبانيا

11-الدنمارك

12-المكسيك

13-البرتغال

14-سويسرا

15-اليابان

16-الأرجنتين

17-السنغال

18-إيران

19-كوريا الجنوبية

20-بيرو

21-نيجيريا

22-ألمانيا

23-صربيا

24-تونس

25-بولندا

26-السعودية

27-المغرب

28-أستراليا

29-كوستاريكا

30-آيسلندا

31-مصر

32-بنما