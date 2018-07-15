فرنسا تعادل الأرجنتين والأورغواي: تعرف على سجل الفائزين بلقب كأس العالم

المصدر: موسكو (د ب أ)

عادل منتخب فرنسا بفوز اليوم بلقب كأس العالم كلاً من منتخبي الأرجنتين وأورغواي في عدد مرات الفوز باللقب العالمي بعدما أضاف النجمة الثانية بلقب عام 2018 وبعد 20 عاماً من فوزه باللقب الأول والذي كان قد حققه في عام 1998، وحافظ المنتخب البرازيلي على الصدارة برصيد 5 ألقاب عالمية، وفي يلي قائمة بأسماء المنتخبات الفائزة بألقاب بطولات كأس العالم عبر التاريخ طبقا لعدد مرات الفوز:

المنتخبات التي احرزت لقب كأس العالم وعدد مرات الفوز.



البرازيل (5) 1958 -1962 -1970 -1994 -2002

إيطاليا (4) 1934 -1938 -1982 -2006

ألمانيا (4) 1954 -1974 -1990 -2014

فرنسا (2) 1998 -2018

أوروجواي (2) 1930 -1950

الأرجنتين (2) 1978 -1986

إنجلترا (1) 1966

إسبانيا (1) 2010