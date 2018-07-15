فرنسا تعادل الأرجنتين والأورغواي: تعرف على سجل الفائزين بلقب كأس العالم

عادل منتخب فرنسا بفوز اليوم بلقب كأس العالم كلاً من منتخبي الأرجنتين وأورغواي في عدد مرات الفوز باللقب العالمي بعدما أضاف النجمة الثانية بلقب عام 2018 وبعد 20 عاماً من فوزه باللقب الأول والذي كان قد حققه في عام 1998، وحافظ المنتخب البرازيلي على الصدارة برصيد 5 ألقاب عالمية، وفي يلي قائمة بأسماء المنتخبات الفائزة بألقاب بطولات كأس العالم عبر التاريخ طبقا لعدد مرات الفوز:
المنتخبات التي احرزت لقب كأس العالم وعدد مرات الفوز.
البرازيل (5) 1958 -1962 -1970 -1994 -2002
إيطاليا (4) 1934 -1938 -1982 -2006
ألمانيا (4) 1954 -1974 -1990 -2014
فرنسا (2) 1998 -2018
أوروجواي (2) 1930 -1950
الأرجنتين (2) 1978 -1986
إنجلترا (1) 1966
إسبانيا (1) 2010