المصدر: الامارات اليوم

رحيل

كشف مصدر مسؤول، بنادي شباب الأهلي - دبي، أن نسبة بقاء لاعب الوسط الدولي، حبيب الفردان، في الموسم المقبل لن تتجاوز 10%، رافضاً الكشف عن أسباب الصعوبات، التي تقف أمام تمديد عقد اللاعب.

تعاون

أظهر مدرب شباب الأهلي التشيلي خوسيه لويس سييرا، تعاوناً كبيراً مع وسائل الإعلام المحلية، عقب انتهاء المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس، حيث أجاب بشفافية عن الأسئلة كافة، على عكس مدربين سابقين.

تيغالي

عاد أول من أمس، مهاجم الوحدة الأرجنتيني تيغالي والمدافع الكوري شانغ ريم، للانضمام إلى تجمع الفريق الذي يبدأ بعد غدٍ قبل السفر إلى معسكر النمسا الخارجي 13 الجاري، وخضع اللاعبان للفحوص الطبية برفقة زملائهما.