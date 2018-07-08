والد الألماني أوزيل يطالب أبنه بالاعتزال

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أكد مصطفى أوزيل والد صانع ألعاب منتخب ألمانيا ونادي أرسنال مسعود أوزيل، شعور نجله بالإهانة والإحباط مما تعرض له من جماهير المنتخب الألماني، وذلك على خلفية خروج المنتخب الألماني من كأس العالم، وكان صانع ألعاب ألمانيا قد تعرض لانتقادات عنيفة من الجماهير قبل انطلاق كأس العالم وانتهت بمشادة قوية مع أحد الجماهير عقب الخروج من كأس العالم من دور المجموعات بالخسارة أمام كوريا الجنوبية.

وكان أوزيل قد دخل في مشادة مع أحد الجماهير بسبب تحميله مسؤولية الخروج من كأس العالم بعد الخسارة من كوريا الجنوبية، وقال والد أوزيل في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "أوزيل محبط للغاية ويشعر بالإهانة فهجوم الجماهير عليه بالنمسا قبل كأس العالم غير مفهوم حتى الآن".

وتابع مصطفى أوزيل "لو كنت مكان لكنت خرجت وقلت شكرا لكم هذا يكفي واعتزل اللعب الدولي، نجلي دائما لا يدافع عن نفسه هو ليس بحاجة لذلك لقد لعب تسع سنوات وأصبح بطلا لكأس العالم".

وتابع والد أوزيل تصريحاته "لقد قولت في الفترة الأخيرة إذا فازت ألمانيا فقد حققنا الفوز جميعا وإذا خسرت فالسبب أوزيل".