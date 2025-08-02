شوكوروف

كشف لاعب الشارقة السابق الأوزبكي شوكوروف لمقربين منه، تلقيه عروضاً من أكثر من نادٍ إماراتي في دوري المحترفين، وأنه يدرس حالياً العرض الأنسب قبل تحديد وجهته الجديدة، علماً بأن اللاعب يعد ضمن العناصر الأساسية في المنتخب الأوزبكي.

إصابة

دخل نادٍ ينشط في دوري المحترفين في حيرة من أمره بعد إصابة لاعب مهم في صفوفه بشكل سيُبعده عن الملاعب لفترة طويلة. وتواجه الإدارة تحدياً في التعاقد مع بديل مناسب، نظراً للتكاليف المرتفعة، مقارنة بالإمكانات المالية المتاحة.

جماهير

أعرب إداري في أحد أندية دوري المحترفين عن أمله أن يحظى الفريق برضا جماهيره الواسعة خلال الموسم المقبل، مؤكداً أن جميع عناصر النجاح قد تم توفيرها، إلا أن كسب رضا الجمهور ليس أمراً سهلاً.

تراجع

تراجعت إدارة نادٍ في دوري الدرجة الأولى عن تصريحاتها السابقة التي رشّحت الفريق للصعود إلى دوري المحترفين، واستبدلتها بخطة «بناء فريق قوي للمستقبل»، وذلك بعد علمها بقرب تعاقد أحد المنافسين مع لاعب كبير سيعزز فرصه في التأهل.

معاناة

كشف لاعب دولي سابق عاد أخيراً من الإصابة، أنه اعتاد النوم المتأخر خلال فترة العلاج، ما تسبب له بمشكلة في التكيّف مع النظام الجديد في ناديه الحالي الذي طالبَه بضرورة تغيير عاداته كشرط للاستمرار ضمن صفوف الفريق.

وعد

وعد وكيل أعمال لاعبين إدارة نادٍ في دوري المحترفين باستقدام مهاجمين مميزين لتعويض رحيل المهاجم الأساسي الذي انتقل إلى نادٍ آخر، لكن الإدارة لاتزال في حالة انتظار دون أي جديد حتى الآن.

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