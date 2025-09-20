مسؤول

أكد مسؤول في أحد أندية المحترفين أن مجلس الإدارة لا يفكر في الاستغناء عن المدرب الأوروبي، رغم تراجع الأداء والنتائج، لقناعته بقدراته، مشدداً على مساندته في التحديات التي يصادفها.

صالات

طالب مشجعو فريق يشارك في دوري كرة قدم الصالات بضرورة تسليط الضوء على المنتخب الوطني خلال استحقاقات مهمة الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن رياضة الصالات جماهيرية ويجب دعمها.

تدخلات

استغرب مسؤول النادي الكبير في دوري المحترفين تدخلات جماهير النادي في الشؤون الفنية للفريق، من خلال مطالبتهم بتغيير المدرب أو تقديم نصائح غير مطلوبة منهم، وأمور أخرى، ووصف ذلك بأنه «ليس من تخصصهم»، ما يؤدي إلى تشتيت تركيز الإدارة.

تشكيلة

كشف مدرب فريق محترف أنه يعاني عدم الاستقلال في اتخاذ قراراته الفنية داخل النادي، موضحاً أنه يتلقّى توجيهات من أعضاء شركة الكرة بخصوص تشكيلة المباريات التي تلعب، وفرضهم بعض أسماء اللاعبين، على حد تعبيره.

استغراب

استغربت إدارة نادٍ محترف من ضعف الأداء الفني الذي يقدمه اللاعب الجديد، ووصفته بـ«العادي»، على عكس الأداء المذهل الذي أظهره مع ناديه السابق، وعند الاستفسار منه، قال اللاعب إنه يعاني ضعف الانسجام ويحتاج إلى الوقت.

حلقة

أبدى مشجع في دوري المحترفين استعداده (مقابل راتب شهري) أن يكون حلقة وصل مع الجمهور عند الحاجة إلى تأمين طلبات التشجيع، والعمل على تعزيز الحضور الجماهيري.