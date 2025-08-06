كوزمين يرسم ملامح «التشكيلة الأساسية» مع ختام معسكر النمسا

اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي الحالي في النمسا، بخوض مباراة ودية، أمس، أمام فريق برافو السلوفيني، وذلك ضمن استعداداته لمواجهتي عُمان وقطر يومَي 11 و14 أكتوبر المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، ومثّلت المباراة فرصة جديدة للاعبين والجهاز الفني للمنتخب لاكتشاف نقاط القوة والعمل على تعزيزها، وكذلك رصد الثغرات في صفوف المنتخب والعمل على علاجها أولاً بأول من خلال مثل هذه التجارب الودية.

وتُعد تجربة مباراة أمس أمام الفريق السلوفيني، الودية الثانية التي يخوضها المنتخب في المعسكر، بعد أن التقى بفريق ليتشي الإيطالي ودياً، وفاز في المباراة بثلاثة أهداف، سجلها كل من يحيى الغساني، وكايو لوكاس، وبرونو دي أوليفيرا.

وسعى الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب الروماني كوزمين، إلى تحقيق أقصى استفادة فنية من فترة المعسكر الخارجي، الذي يُختتم اليوم، ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم، فيما ستُقام المرحلة الثانية من الإعداد في سبتمبر المقبل.

ومنح كوزمين خلال المباراة الفرصة لعدد من اللاعبين للمشاركة، بهدف الوقوف على مستوياتهم الفنية، وقدراتهم، وإمكاناتهم، وتحديد العناصر التي ستستمر مع المنتخب خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة إعداد «الأبيض» للاستحقاق المرتقب.

وشهد معسكر المنتخب الإماراتي في النمسا تدريبات يومية مكثفة صباحية ومسائية، لرفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، خصوصاً أن المنتخب يواجه تحدياً كبيراً في مواجهتي عُمان وقطر.

يُذكر أن قائمة المنتخب في معسكر النمسا تضم حالياً 27 لاعباً، بعد مغادرة كل من لاعب الشارقة ماجد حسن، ولاعب الوصل فابيو دي ليما، المعسكر أخيراً بداعي الإصابة، إذ كان ماجد حسن قد تعرض للإصابة مع فريقه قبل الالتحاق بالمنتخب.

وكان نادي الوصل قد أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أن لاعبه فابيو دي ليما غادر معسكر المنتخب الإماراتي في النمسا عائداً إلى البلاد، بعد شعوره بآلام، على أن يخضع لفحوص طبية خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد عودته إلى التدريبات مع فريقه استعداداً للموسم الجديد.

وضمّت القائمة الحالية للمنتخب في المعسكر كلًا من: خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، عدلي محمد، إريك دي مينيزيس، ريتشارد أوكونور، ساشا إيوكوفيتش، كوامي كوايدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خليفة الحمادي، روبن فيليب، علي صالح، لوان بيريرا، حارب عبدالله، ماكنزي هانت، نيكولاس خيمينيز، غاستون سواريز، يحيى نادر، يحيى الغساني، ليثيري سيلفا، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، ألفارو أوليفيرا، وكايو كانيدو.

. المرحلة الثانية من فترة الإعداد ستقام في سبتمبر.