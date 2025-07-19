السعيد: جمهور الزمالك لا يعرف سوى لغة الحب

وجّه لاعب وسط الزمالك، المخضرم عبدالله السعيد، الشكر لجماهير النادي التي كانت وراء تمديد عقده موسمين آخرين مع بطل كأس مصر لكرة القدم.

وقال السعيد (40 عاماً) على «إنستغرام»: «اخترت أن أختتم المسيرة في حضرة الكيان الكبير.. نادي الزمالك».

وأضاف: «اخترت أن أضع النقطة الأخيرة في سطر كتبه جمهور لا يعرف سوى لغة الحب، ولا يقرأ إلا بحروف الوفاء. شكراً لكم على هذا الحضن الدافئ، على الثقة الغالية، وعلى الشغف الذي يمنح كرة القدم معناها الحقيقي. وعد من القلب أن أهب كل ما تبقى من عطائي لقميص الزمالك وجماهيره العظيمة».

ووقّع السعيد، لاعب الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز السابق، عقود التجديد في جلسة مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بتمديد التعاقد.

ولم يذكر النادي التفاصيل المالية للصفقة.

والسعيد الذي احتفل بذكرى ميلاده الـ40 يوم الأحد الماضي، ثاني أكثر لاعب يسجل في مواسم مختلفة بالدوري المصري الممتاز، ويتبقى له موسم واحد فقط لمعادلة رقم المهاجم حسام حسن، مدرب منتخب مصر الحالي، الذي سجل في 20 موسماً.

وشارك لأول مرة في الدوري عام 2004 مع الإسماعيلي، قبل أن يسجل أربعة أهداف في 14 مباراة خلال موسم 2005-2006، عندما بدأ في تثبيت أقدامه مع الفريق الأول.

وكان موسم 2019-2020 هو الأفضل تهديفياً له، إذ سجل 17 هدفاً في 25 مباراة مع بيراميدز، ليتوج بجائزة هداف الدوري.

ويأتي تمديد عقد السعيد، الذي انضم للزمالك في 2024، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل من أجل المنافسة على كل البطولات.

وتعاقد الزمالك بالفعل مع المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لموسمين، في صفقة مجانية، والأنغولي شيكو بانزا لأربعة مواسم قادماً من إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر وأحمد شريف لخمسة مواسم من فاركو.

وأنهى الزمالك الدوري في المركز الثالث، وخرج مبكراً من كأس الكونفيدرالية الإفريقية التي كان يحمل لقبها، كما ودّع كأس رابطة الأندية المصرية.

لكنه تغلب على بيراميدز بطل إفريقيا بركلات الترجيح في نهائي كأس مصر في الخامس من يونيو الماضي.