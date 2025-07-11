منتخب الإمارات يحافظ على مركزه في تصنيف «فيفا» الشهري

حافظ منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم على مركزه في التصنيف العالمي للمنتخبات، الصادر أمس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد أن جاء في المرتبة الـ65 عالمياً لشهر يوليو الجاري، من دون تغيير عن التصنيف السابق. وأوضح «فيفا» أن التصنيف، الصادر أمس، شهد العديد من التغييرات، خصوصاً في المراكز الـ١٠ الأولى، بعد إقامة أكثر من 200 مباراة دولية رسمية وودية في الفترة الأخيرة، شملت تصفيات كأس العالم (FIFA 2026)، وبطولات قارية مثل الكأس الذهبية (كونكاكاف)، وعدداً من اللقاءات التحضيرية.

وحافظ منتخب الأرجنتين، بطل كأس العالم قطر 2022، على صدارة التصنيف العالمي، يليه منتخب إسبانيا في المركز الثاني، وفرنسا ثالثاً، بينما حلّ منتخب إنجلترا رابعاً، ومنتخب البرازيل خامساً.

وعاد منتخب كرواتيا إلى قائمة العشرة الأوائل بصعوده إلى المركز الـ١٠، متقدماً بمركز واحد، فيما تراجع منتخب إيطاليا إلى المرتبة الـ11.

وتبادلت البرتغال (سادسة) وهولندا (سابعة) مركزيهما، في حين استقرت بلجيكا في المركز الثامن، وباتت ألمانيا تلاحقها في المركز التاسع بعد صعودها مركزاً واحداً.

وعلى الصعيد الآسيوي، شهد التصنيف تقدماً لافتاً لمنتخبات عدة، حيث صعدت إندونيسيا إلى المركز 118 (بزيادة خمسة مراكز)، وماليزيا إلى المركز 125 (بزيادة ستة مراكز)، إلى جانب تحسن ترتيب هونغ كونغ والصين ولاوس.

وسجلت منتخبات برمودا (162) وغرينادا (167) تقدماً ملحوظاً، بصعود ستة وسبعة مراكز على التوالي، كما حافظ منتخبا كندا (28) وكوسوفو (95) على أفضل ترتيب لهما في التاريخ، بتقدمهما مركزين لكل منهما.