خروج التونسية أنس جابر من ويمبلدون

خرجت التونسية أنس جابر، المصنفة 59 عالمياً والوصيفة مرتين من الدور الأول لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بانسحابها أمام البلغارية فيكتوريا توموفا الـ111 عالمياً بعد شوطين من المجموعة الثانية.

وظهرت جابر، وصيفة نسختي 2022 و2023، بمستوى مخيب، وارتكبت العديد من الأخطاء المباشرة والسهلة دفعت ثمنها غالياً بخسارتها المجموعة الأولى (6-7) (5-7) بعدما حصلت على فرصتين لحسمها في مصلحتها خلال الشوط الفاصل.

واستهلت جابر المباراة بأفضل طريقة ممكنة، بعدما كسرت إرسال توموفا في الشوط الأول وتقدمت 1-0، لكن الأخيرة ردت التحية.