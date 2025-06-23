حمدان بن محمد: دبي ستصبح وجهة لنجوم كرة السلة العالمية

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن مشاركة «نادي دبي لكرة السلة» في الدوري الأوروبي، اعتباراً من الموسم المقبل 2025-2026، ستعزز من مكانة دبي وجهةً لنجوم كرة السلة العالمية ومشجعيها ومحبيها، ومحطة تلتقي فيها الأندية الرياضية الأوروبية العريقة المشاركة في هذه البطولة.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك لنادي دبي لكرة السلة هذه المشاركة المرتقبة، ليصبح بذلك أول فريق من المنطقة يشارك في هذه البطولة، إلى جانب 20 نادياً أوروبياً، ونتمنى لهم التوفيق في المنافسات التي يتابعها أكثر من 300 مليون مشاهد سنوياً».

وأضاف سموه: «مجلس دبي الرياضي مستمر بلعب دور حيوي في دعم الأندية المحلية، والارتقاء بالمنظومة الرياضية في الإمارة، وتوفير فرص للمواهب الواعدة للتنافس في كبرى المحافل الرياضية».