وزارة الرياضة تضم 58 موهبة لبرامج «الرعاية الرسمية»

أطلقت وزارة الرياضة «منصة لجنة المواهب»، تحت مظلة لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، بهدف تطوير منظومة رقمية متكاملة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية في الدولة.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في دبي، بحضور وزير الرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووكيل وزارة الرياضة، غانم الهاجري، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية رئيس اللجنة، وعدد من القيادات الرياضية والشركاء، وشهد الحفل الإعلان عن اختيار 58 موهبة رياضية ضمن الدفعة الأولى من المشمولين ببرامج الرعاية الرسمية للجنة، بعد تقييم مشترك مع الاتحادات والكشّافين المتخصصين، وتكريم الداعمين بمنحهم «جائزة العطاء الرياضي» تقديراً لإسهاماتهم في دعم البيئة الرياضية الوطنية.