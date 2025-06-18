منتخب السلة يخوض «وديتين» في البحرين استعداداً لبطولة العرب  

كشف المدير الفني للمنتخبات الوطنية لكرة السلة، الدكتور منير بن الحبيب، عن برنامج إعداد المنتخب للبطولة العربية، التي تُقام في تونس من 25 يوليو وحتى الثاني من أغسطس المقبلين، إذ سيدخل «الأبيض» معسكراً داخلياً، أواخر الشهر الجاري، قبل التوجه إلى البحرين لخوض تجربتين وديتين، وكذلك المشاركة في بطولة «وليام جونز» في الصين في الفترة بين 12 إلى 20 من الشهر المقبل.

وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»: «تمت دعوة 22 لاعباً لاستهلال المعسكر الداخلي، الذي ينطلق يوم 30 الجاري في دبي، ويمتد حتى السادس من يوليو المقبل».

وأوضح: «يضم المعسكر الداخلي 19 لاعباً من أندية شباب الأهلي والوصل والنصر والشارقة والبطائح، بجانب ثلاثة لاعبين إضافيين من العناصر الشابة ضمن خطة التطوير من ناديي الوصل والنصر، من مواليد 2005 وحتى 2008».

وأضاف: «تمت مخاطبة نادي شباب الأهلي لضم اللاعب السنغالي أسان بوي المقيد ضمن فئة المقيم، لتدعيم صفوف المنتخب، وقيده ضمن خانة اللاعب الأجنبي لمشاركته في بطولة (وليام جونز) التي تسمح لكل منتخب بوجود لاعبين أجنبيين».

وتابع: «نتطلع خلال المباراتين الوديتين في البحرين، إلى استعادة عامل التجانس، فيما نهدف من المشاركة في بطولة (وليام جونز) إلى مواصلة تطوير المستوى الفني، وتعزيز جاهزية المنتخب من خلال الاحتكاك بمستويات فنية عالية، والتعرف إلى أنماط لعب مختلفة».

وتضم قائمة المنتخب في معسكره الداخلي نهاية الشهر الجاري، كلاً من قيس عمر وعمر العامري، والشقيقين أحمد وحامد عبداللطيف، وأسان بوي وراشد أيمن ومحمد صالح وعبدالعزيز خليفة، وحسن عبدالله ومامادو ندياي وحمد عاشور وفيصل أحمد ومحمد أسد، وخالد خليفة ومحمود وسيم وديماركو ديكيرسون، وراشد ناصر وجاسم محمد وخليفة خليل، بجانب سيف حامد (مواليد 2005)، وسالم خليفة وعبدالرحمن السويدي (مواليد 2008).