16 لاعباً في تجمع منتخب الناشئين استعداداً لـ «خليجي السلة»

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة على اختيار 16 لاعباً للانضمام إلى المعسكر الداخلي في دبي، يوم 21 الجاري، استعداداً لمشاركة «الأبيض» في البطولة الخليجية التي تستضيفها البحرين، من السابع حتى 12 من يوليو المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا.

وقال مدير منتخبات كرة السلة، راشد النقبي، في تصريحات صحافية، إن: «المعسكر مستمر حتى الخامس من الشهر المقبل، ويُقام على صالتي الوصل والنصر».

وأضاف: «تضم قائمة المعسكر 16 لاعباً، هم: سعيد سليمان، وحمدان أحمد، وعبيد ياقوت، وعبدالله خلفان من نادي النصر، وربيع عبيد، وسيف مبارك من الشارقة، ومحمد فيصل من شباب الأهلي، وحسين هاشل، وطارق محمد، وعلي البلوشي، وراشد العويس من الوصل، وراشد المرزوقي، وخليفة بن طوق، وعبدالله الشحي من الحمرية، وسيف الهنائي، وحمدان النعيمي من الجزيرة». ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين كلاً من سالم عتيق مدرباً، وأيوب أحمد مساعداً، وسيف السويدي إدارياً.

يُذكر أن قرعة البطولة التي جرت الأسبوع الماضي، أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، بجوار منتخبي قطر والكويت، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات عمان والبحرين والسعودية.