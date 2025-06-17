عجمان يستغني عن 6 لاعبين أبرزهم علي مدن

يعتزم نادي عجمان الاستغناء عن بعض لاعبيه الأجانب والمواطنين، ضمن سياسة التقييم الفني التي تجريها شركة كرة القدم، بالتنسيق مع المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن قائمة الراحلين ستشمل ستة لاعبين، هم المدافع الصربي ملس كوسانوفيك، ومحمد إسماعيل، ووليد اليماحي، وحسن إبراهيم، وسيف راشد، فضلاً عن عدم تمديد إعارة اللاعب البحريني علي مدن.

وقال مصدر مسؤول داخل النادي إن اللاعبين الذين سيرحلون عن البرتقالي انتهت عقودهم، ولن يتم تمديدها لفترة أخرى بناء على توصية من المدرب الصربي، وأضاف المصدر: «علي مدن لم يقدم المستويات التي كان النادي يتطلع إليها، لذلك تم صرف النظر عن تمديد إعارته والاكتفاء بفترة الأشهر الستة التي قضاها مع النادي، منذ أن انتقل إليه في يناير الماضي».

وأضاف: «عجمان سيكتفي باثنين من اللاعبين الأجانب الذين كانوا في قائمة الفريق من الموسم الماضي، وهما المغربي وليد أزارو، والجمايكي جونيور فليمنغز، مع البحث عن ثلاثة لاعبين أجانب سيكون من بينهم مدافع وآخر صانع ألعاب».

وكان عجمان خاض منافسات مرحلة الإياب من الدور الثاني في الموسم الماضي بأربعة أجانب فقط، بعد انتقال لاعبه التونسي هيكل الشخاوي إلى الدوري الكويتي.

وتتجه أنظار إدارة عجمان إلى عدد من اللاعبين الأجانب في الدوري الإماراتي للتعاقد مع أحدهم قبل الإقدام على التفاوض مع لاعبين من خارج الدولة، إذ تضع إدارة النادي عينها على مدافع من أندية أبوظبي، يجري حالياً التفاوض معه.

ولم ترضِ صفقات الأجانب في الموسم الماضي تطلعات إدارة النادي، إذ تم الاستغناء عن خدمات المغربيين أيمن الحسوني وعبدالحميد صابيري، لضعف مستواهما، كما وافق النادي على عرض مجاني من الكويت للاعب التونسي هيكل الشيخاوي لضعف مردوده الفني.

ولن تقتصر تعاقدات عجمان، قبل انطلاق التحضيرات للموسم الجديد، على التعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب فقط، بل تتجه النية إلى التعاقد مع لاعب مقيم بعد حصول لاعبه ليثر سيلفا على الجواز الإماراتي، وقيده في قائمة الفريق لاعباً محلياً، فضلاً عن التعاقد مع ثلاثة لاعبين مواطنين يلعبون في مراكز مختلفة.

يُذكر أن عجمان احتل المركز الـ10 في الموسم المنصرم بعدما جمع 31 نقطة.