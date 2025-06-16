منير لزاز: دبي منصة استراتيجية لصناعة مستقبل الرياضات القتالية

شهدت صالة «كوكا كولا أرينا» في دبي، أول من أمس، إقامة النسخة الثانية من بطولة «971 للفنون القتالية المختلطة»، وسط تنظيم احترافي وحضور جماهيري ملأ مدرجات الصالة، في أمسية رياضية جمعت نخبة من المقاتلين من مختلف دول العالم، ونُظّمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتصدّر المواجهات النزال الرئيس الذي جمع بين المقاتل البريطاني من أصول داغستانية محمد موكاييف، والبرازيلي توماس أسيس، حيث نجح موكاييف في تقديم أداء متماسك، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء ليحقق فوزاً مستحقاً.

من جانبه، أكد رئيس البطولة، منير لزاز، في تصريحات صحافية، أن تنظيم الحدث في دبي يعكس ثقة المؤسسات الرياضية المحلية بقدرتها على احتضان فعاليات دولية بمعايير عالمية، وقال: «دبي ليست مجرد مدينة تستضيف بطولات، بل منصة استراتيجية لصناعة مستقبل الرياضات القتالية، وما تحقق في (بطولة 971) رسالة واضحة بأن دانة الدنيا تملك القدرة على تحويل الطموح إلى إنجاز، ورؤيتنا لهذه البطولة تتجاوز تنظيم حدث ناجح، فنحن نؤسس لمنظومة احترافية مستدامة تُخرّج أبطالاً وتصنع فرصاً حقيقية».