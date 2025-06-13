اتحاد الكرة يؤكد أهمية العدالة والشفافية في اختيار الدول المستضيفة لملحق آسيا

طالب اتحاد الإمارات لكرة القدم الاتحادين الدولي والآسيوي بالحيادية عند اختيار الدول المستضيفة لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر أن يقام في أكتوبر من العام الجاري.

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه اتحاد الإمارات إلى الاتحادين الدولي والآسيوي، مؤكداً «أهمية العدالة والشفافية في عملية الاختيار، التي يجب أن تكون وفقاً للنظم واللوائح التي تضمن حقوق جميع المنتخبات الوطنية المشاركة في الملحق الآسيوي».

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي: «تقدم اتحاد الإمارات لكرة القدم، بشكل رسمي، بطلب استضافة مباريات إحدى المجموعتين، وفقاً للمهلة المحددة من الاتحاد القاري».

وأشار إلى أن «دولة الإمارات حققت نجاحات كبيرة في استضافتها لأكبر البطولات والأحداث الرياضية العالمية بشهادة الجميع».

يذكر أن منتخب الإمارات يُعدّ الأفضل من حيث ترتيب المنتخبات المشاركة في الملحق الآسيوي، حيث احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 15 نقطة.

وتترقب ستة منتخبات قرعة الملحق الآسيوي لكأس العالم 2026، المُقرر إجراؤها رسمياً يوم 17 يوليو المقبل، حيث من المقرر أن تقام المباريات أيام الثامن و11 و14 أكتوبر المقبل.

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى الملحق، كلاً من الإمارات والسعودية وقطر، وعُمان والعراق وإندونيسيا.

وحسب النظام الذي حدده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يخوض تصفيات الملحق المنتخبان صاحبا المركزين الثالث والرابع من المجموعات الثلاث، والتي انتهت منافساتها يوم الإثنين الماضي.

ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة مباشرةً إلى كأس العالم 2026، في حين يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في مواجهة تقام بنظام الذهاب والإياب تحدد لها 13 و18 نوفمبر المقبل، وسيذهب الفائز منهما إلى ملحق دولي للعب يومَي 26 و31 مارس من عام 2026 المقبل، والفائز فيه سيذهب مباشرةً إلى كأس العالم.

• قائمة الدولة المتأهلة إلى الملحق ضمت الإمارات والسعودية وقطر، وعُمان والعراق وإندونيسيا.