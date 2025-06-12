مانشستر سيتي يتعاقد مع الهولندي رايندرس

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس، تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي، تيجاني رايندرس، لمدة خمس سنوات قادماً من ميلان الإيطالي، مقابل 62.4 مليون دولار، بحسب تقديرات صحافية، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمونديال الأندية، وقال رايندرس، رابع تعاقدات الفريق، إنه «في غاية السعادة» للانضمام إلى تشكيلة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا.

وكان سيتي أعلن، أول من أمس، تعاقده مع الجناح الفرنسي ريان شرقي حتى صيف 2030، في صفقة بلغت 42.5 مليون يورو، بحسب فريقه السابق ليون الفرنسي، وذلك بعد انضمام الظهير الجزائري ريان آيت نوري، الإثنين الماضي، من ولفرهامبتون، ويلعب سيتي في المجموعة السابعة مع يوفنتوس والعين.