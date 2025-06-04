تشلسي يدعّم صفوفه بالبرتغالي إيسوغو

دعّم تشلسي الإنجليزي صفوفه تمهيداً للمشاركة بمونديال الأندية في الولايات المتحدة، بلاعب خط الوسط البرتغالي داريو إيسوغو، من سبورتينغ لشبونة، في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون دولار، وفقاً لما أعلنه بطل مسابقة كونفرنس ليغ لكرة القدم.

وسيكون إيسوغو، ابن الـ20 عاماً، الذي قضى الموسم المنصرم على سبيل الإعارة في لاس بالماس الإسباني الذي هبط إلى الدرجة الثانية، متاحاً للمشاركة مع الـ«بلوز» في كأس العالم للأندية في وقت لاحق من هذا الشهر. وتدرّج إيسوغو في أكاديمية سبورتينغ، وأصبح أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول للنادي بسنّ 16 عاماً في مارس 2021، وتم الاتفاق مبدئياً على صفقتَي إيسوغو ومواطنه جيوفاني كيندا (18 عاماً) في مارس.