الإمارات عضواً في هيئة الملاكمة العالمية

اعتمدت هيئة الملاكمة العالمية عضوية اتحاد الإمارات للملاكمة ضمن قائمة ضمت 17 اتحاداً وطنياً جديداً، ليرتفع عدد الدول الأعضاء إلى 106 دول حول العالم.

ويأتي انضمام الإمارات تأكيداً لالتزامها بتعزيز حضورها في الساحة الدولية للملاكمة، والمشاركة في البطولات العالمية.

وتخوّل العضوية للاتحادات الجديدة المشاركة في البطولات العالمية، بما فيها بطولة العالم المقبلة في ليفربول من الرابع إلى 14 سبتمبر 2025.

وتُعدّ هيئة الملاكمة العالمية الكيان الدولي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية لإدارة رياضة الملاكمة وتأسست في أبريل 2023، بهدف ضمان استمرار اللعبة ضمن البرنامج الأولمبي.

وأكدت الهيئة أن الاتحادات الجديدة ومنها الإمارات، استوفت معايير اعتماد دقيقة تتضمن الشفافية، ومكافحة المنشطات، وحوكمة النزاعات، والاعتراف الرسمي من الجهات الرياضية الوطنية.