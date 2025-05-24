منتخب إنجلترا يستدعي هداف الأهلي السعودي إيفان توني

استدعى المدرب الألماني توماس توخل هداف الأهلي السعودي، إيفان توني، إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، من أجل المباراتين المقررتين الشهر المقبل ضد أندورا في تصفيات مونديال 2026، والسنغال في لقاء ودي.

ويعود ابن الـ29 عاماً إلى تشكيلة «الأسود الثلاثة» لأول مرة، منذ أن خاض مباراته الدولية السادسة والأخيرة ضد إسبانيا، حين خسر الإنجليز في نهائي كأس أوروبا 2024.

وتألق توني في موسمه السعودي الأول مع الأهلي المتوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ سجل 22 هدفاً في الدوري المحلي و29 في كل المسابقات، بينها ستة في المسابقة القارية.

واستفاد مهاجم برنتفورد السابق من غياب ماركوس راشفورد بسبب إصابة تعرض لها مع أستون فيلا وأنهت موسمه، وعدم استدعاء مهاجم مانشستر سيتي، فيل فودن، بسبب تراجع مستواه، وعدم الاستعانة بمهاجم توتنهام بطل «يوروبا ليغ»، دومينيك سولانكي.