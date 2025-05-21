بطولة «دبي للجمباز» تنطلق الجمعة بمشاركة 750 لاعباً

تنطلق بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز، إحدى أكبر البطولات المتخصصة في رياضة الجمباز على مستوى المنطقة، بعد غدٍ الجمعة، وتستمر ثلاثة أيام، بتنظيم من مركز «ستامينا 11»، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وذكر مجلس دبي الرياضي أن البطولة المقامة في «مركز ستامينا 11» بمدينة دبي للاستوديوهات، تشهد مشاركة أكثر من 750 لاعباً ولاعبة يمثّلون أكثر من 16 أكاديمية متخصصة، إضافة إلى مشاركة أندية من الكويت وقطر وكينيا.

وتشارك في البطولة البطلة الأولمبية فيكتوريا ليستونوفا، الحائزة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، وبطلة الألعاب الأوروبية ثلاث مرات، بوصفها ضيفة شرف البطولة، إلى جانب مشاركة شرين الزيني، لاعبة الجمباز الفني المصرية التي تأهلت للألعاب الأولمبية ثلاث مرات.

من جانبها، قالت المؤسسة والمديرة التنفيذية لمركز «ستامينا 11»، فرح شاور: «نفخر باستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يجمع نخبة من المواهب الشابة في رياضة الجمباز، ونتطلع إلى تقديم بطولة استثنائية تليق بمكانة دبي وجهة رياضية عالمية».