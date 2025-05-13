لقطات نادرة من كاميرا حكم نهائي كأس رئيس الدولة تقدم تجربة بصرية فريدة

كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لقطات فريدة من نوعها تم تصويرها بواسطة كاميرا مثبتة على حكم مباراة نهائي كأس رئيس الدولة بين فريقي شباب الأهلي والشارقة.

وتقدم هذه اللقطات، التي شاركها حساب score94 عبر منصة "تيك توك"، نظرة غير مسبوقة على مجريات المباراة من منظور الحكم، حيث تبرز صوت الصافرة بوضوح، والضغط المكثف الذي ساد الملعب، والتركيز العالي المطلوب لإدارة اللقاء. انتهت المباراة بفوز شباب الأهلي باللقب، مما أضاف بعداً آخر لأهمية هذه المشاهد الاستثنائية.